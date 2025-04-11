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Dünya
AA 11.04.2025 10:23

İsrailli gazeteciye göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye’nin Suriye’de artan etkisine alışmak zorunda

İsrail gazetesinde yer alan analizde, Tel Aviv yönetiminin Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin endişeleri artsa da buna karşı koyacak "çok az seçeneğinin" kaldığı yorumu yapıldı.

İsrailli gazeteciye göre, Tel Aviv yönetimi Türkiye’nin Suriye’de artan etkisine alışmak zorunda

Times of Israel gazetesinde Norit Yohanan'ın kaleme aldığı, "İsrail yönetimi, Türkiye’nin Suriye’de artan etkisine alışmak zorunda" başlıklı analize yer verildi.

Analizde, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye ile İsrail arasındaki karşılıklı açıklamalar ve bu hafta Azerbaycan'da Ankara ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmeye değinildi.

Suriye söz konusu olduğunda Türkiye'nin bunu İsrail'den daha fazla önemsediği ve buna göre adımlar attığı belirtilen analizde, İsrail'in bu ülkeye olan "ilgisinin tamamen güvenlik odaklı olduğu" ileri sürülürken, bu durumun Ankara'ya üstünlük sağladığı ifade edildi.

"Trump'ın Erdoğan'a verdiği destek, İsrail'in manevra kabiliyetini sınırlıyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Nisan'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiği bunun da İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığı dile getirildi.

Analizde, “Trump, Netanyahu ile Washington'da yaptığı son görüşmede, İsrail'e Türkiye konusunda yardım etmeye istekli olsa da İsrail'in 'makul talepler' göstermesi gerektiğini açıkça belirtti. İsrail'i Suriye'de minimalist bir yaklaşım benimsemeye zorluyor." değerlendirmesine yer verildi.

Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesinin ardından İsrail'in Suriye konusunda "kırmızı çizgilerinde" ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey olmadığı yorumu yapıldı.

Esed rejimiyle mücadelede Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği desteğe işaret edilirken, Şam'daki yeni yönetim ve Suriye halkının bu desteği unutmayacağı kaydedildi.

Suriye'nin Esed rejiminin yıkılmasının ardından kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin de bunun parçası olmak istediği değerlendirmesinde bulunuldu.

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