Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 16.09.2025 09:50

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Gelecekte bizi neler bekliyor?

Bilim insanları, Ay’ın her yıl Dünya'dan yaklaşık 3,8 santimetre (1,5 inç) uzaklaştığını belirtiyor. Bu mesafe, Ay yüzeyine astronotlar tarafından yerleştirilen aynalara lazer ışınları gönderilerek milimetre hassasiyetinde ölçülüyor.

Ay Dünya'dan uzaklaşıyor: Gelecekte bizi neler bekliyor?

Ay’ın uzaklaşmasının nedeni, Dünya'nın dönüşü sırasında oluşan gelgit kuvvetleri. Ay’ın kütle çekimi, Dünya'nın kendisine bakan tarafında daha güçlü, diğer tarafında ise daha zayıf hissediliyor. Bu fark okyanuslarda iki büyük su kabarmasına yol açıyor.

Dünya dönerken bu kabarmalar Ay’ın biraz önünde kalıyor ve Ay’a öne doğru çekiş uyguluyor. Bu da Ay’ın yörüngesini genişletip uzaklaşmasına neden oluyor. Aynı süreçte Dünya’nın dönüşü de yavaşlıyor, günler çok küçük oranlarda uzuyor.

Geçmişte Ay daha yakındı

Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, Mars büyüklüğünde bir gök cisminin Dünya’ya çarpması sonucu oluşan Ay, o dönemde gezegenimize çok daha yakındı. 70 milyon yıl önce günlerin 23,5 saat sürdüğüne dair fosil kayıtları, Ay’ın o dönemde de bugünkünden yakın olduğunu gösteriyor.

Gelecekte ne olacak?

Uzun vadede Dünya ile Ay’ın birbirine “gelgit kilidi” durumuna geçmesi, yani Dünya’nın kendi ekseninde dönüş süresinin Ay’ın yörünge süresine eşitlenmesi bekleniyor. Bu noktada Ay’ın uzaklaşması duracak ve Ay yalnızca Dünya'nın bir tarafından görünecek.

Ancak bundan önce, yaklaşık 1 milyar yıl içinde güneşin parlaklığının artmasıyla okyanuslar buharlaşacak ve gelgit etkisi sona erecek. Daha sonra güneş kırmızı dev evresine girerek hem Dünya’yı hem Ay’ı yok edecek.

Bilim insanları, bu etkilerin çok uzun vadede gerçekleşeceğini, bugün için Ay’ın uzaklaşmasının yalnızca astronomik gözlemlerle fark edilebilecek kadar küçük olduğunu belirtiyor.

ETİKETLER
Uzay Çalışmaları Uzay Mars NASA
Sıradaki Haber
Bir erkeğin COVID-19 enfeksiyonu 2 yıl sürerek rekor kırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihracatı
10:49
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "12 Eylül" yoğunluğu yaşandı
10:45
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
10:43
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 artışla 16,1 milyon oldu
10:41
Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
10:27
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
FOTO FOKUS
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ