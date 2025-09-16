Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
Sciencealert 16.09.2025 09:48

Bir erkeğin COVID-19 enfeksiyonu 2 yıl sürerek rekor kırdı

Bağışıklık sistemi zayıf olan 41 yaşındaki bir erkek, COVID-19’un akut enfeksiyon evresini 750 günden fazla yaşadı. Bu süre boyunca solunum şikâyetleri devam etti ve beş kez hastaneye kaldırıldı.

Bir erkeğin COVID-19 enfeksiyonu 2 yıl sürerek rekor kırdı

Uzmanlar, bu durumun uzun COVID ile karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Hastada virüs tamamen temizlendikten sonra devam eden semptomlar değil, SARS-CoV-2’nin aktif enfeksiyon evresi iki yıldan uzun sürdü.

Boston Üniversitesi’nden Joseline Velasquez-Reyes ve ekibi, Mart 2021 ile Temmuz 2022 arasında hastadan alınan örnekleri inceledi. Analizler, virüsün kişide toplum genelinde görülen mutasyon hızına benzer şekilde değişim geçirdiğini ortaya koydu. Ayrıca omicron varyantında görülen bazı spike mutasyonlarının da hastada geliştiği belirlendi.

Harvard Üniversitesi’nden epidemiyolog William Hanage, “Uzun süreli enfeksiyonlar virüse hücreleri daha verimli şekilde enfekte etme yollarını keşfetme imkânı tanıyor. Daha bulaşıcı varyantların bu tür vakalardan çıktığına dair kanıtlar artıyor” dedi.

HIV nedeniyle bağışıklığı çökmüştü

Hastanın ileri düzey HIV-1 taşıdığı, bağışıklıkta kritik önemdeki T-hücre sayısının yalnızca 35 hücre/mikrolitre seviyesinde olduğu belirtildi. Normal aralık ise 500–1500 arasında.

Hastanın, 2020 Mayıs’ında COVID-19 kaptığı ve bu dönemde ne antiretroviral tedavi gördüğü ne de gerekli sağlık hizmetine erişebildiği ifade edildi.

Bulaşıcılığı düşük çıktı

Araştırmacılar, virüsün bu kişide bulaşıcılığını kaybetmiş olabileceğini ancak her vakanın aynı seyretmeyeceğini belirtiyor. Bu nedenle, benzer enfeksiyonların yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Uzmanlara göre bu tür vakaların tedavisinin hem bireysel sağlık hem de toplum güvenliği açısından öncelikli olması gerekiyor. Araştırmacılar, aşılamanın sürdürülmesi ve kalabalık kapalı alanlarda maske kullanımının önemine dikkat çekti.

Çalışma The Lancet dergisinde yayımlandı.

Koronavirüs Enfeksiyon ABD HIV
OKUMA LİSTESİ