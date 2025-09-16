Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı

Yunanistan Kültür Bakanlığı, 120 metreden daha derin bölgelerde yürütülen çalışmanın Mayıs ayında 11 kişilik profesyonel dalgıç ekibiyle yapıldığını açıkladı. Kapalı devre dalış ekipmanıyla gerçekleştirilen araştırma, İngiliz amatör tarihçi ve Britannic Vakfı’nın kurucusu Simon Mills’in girişimiyle düzenlendi. Çalışmalar, bakanlığın sualtı arkeolojisinden sorumlu birimi tarafından denetlendi.

Bakanlık, akıntılar, derinlik ve düşük görüş koşulları nedeniyle bazı eşyaların kurtarılamadığını da belirtti.

Savaşta hastane gemisine çevrilmişti

Titanik ile birlikte Belfast’taki Harland and Wolff tersanesinde inşa edilen üç kardeş gemiden biri olan Britannic, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz donanması tarafından yüzen hastane gemisine dönüştürülmüştü.

Gemi, Kasım 1916’da Kea Adası açıklarında bir Alman mayınına çarptıktan sonra bir saatten kısa sürede battı. Gemide bulunan 1.065 kişiden 30’u, pervanelerin iki filikayı parçalaması sonucu hayatını kaybetti.

Atina’daki laboratuvarlara taşınan eşyaların, Pire’de yapımı süren sualtı eserleri müzesinde kalıcı sergide yer alacağı açıklandı.

Kardeş gemilerden RMS Olympic, 1911’den 1935’e kadar hizmet vermiş ve Titanik faciasından sonra güvenlik iyileştirmeleriyle donatılmıştı.