Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 16.09.2025 09:40

Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı

Yunanistan açıklarında 1916’da batan HMHS Britannic’in enkazından ilk kez bazı eşyalar gün yüzüne çıkarıldı. Derin deniz dalgıçları, aralarında işaret lambası, seramik fayanslar, dürbün ve gözlem zili bulunan eşyaları yüzeye çıkardı.

Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı
[Fotograf: AFP]

Yunanistan Kültür Bakanlığı, 120 metreden daha derin bölgelerde yürütülen çalışmanın Mayıs ayında 11 kişilik profesyonel dalgıç ekibiyle yapıldığını açıkladı. Kapalı devre dalış ekipmanıyla gerçekleştirilen araştırma, İngiliz amatör tarihçi ve Britannic Vakfı’nın kurucusu Simon Mills’in girişimiyle düzenlendi. Çalışmalar, bakanlığın sualtı arkeolojisinden sorumlu birimi tarafından denetlendi.

Bakanlık, akıntılar, derinlik ve düşük görüş koşulları nedeniyle bazı eşyaların kurtarılamadığını da belirtti.

Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı

Savaşta hastane gemisine çevrilmişti

Titanik ile birlikte Belfast’taki Harland and Wolff tersanesinde inşa edilen üç kardeş gemiden biri olan Britannic, Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz donanması tarafından yüzen hastane gemisine dönüştürülmüştü.

Gemi, Kasım 1916’da Kea Adası açıklarında bir Alman mayınına çarptıktan sonra bir saatten kısa sürede battı. Gemide bulunan 1.065 kişiden 30’u, pervanelerin iki filikayı parçalaması sonucu hayatını kaybetti.

Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı

Atina’daki laboratuvarlara taşınan eşyaların, Pire’de yapımı süren sualtı eserleri müzesinde kalıcı sergide yer alacağı açıklandı.

Kardeş gemilerden RMS Olympic, 1911’den 1935’e kadar hizmet vermiş ve Titanik faciasından sonra güvenlik iyileştirmeleriyle donatılmıştı.

Titanik’in kardeş gemisinin enkazından ilk eşyalar çıkarıldı

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
ABD ve Çin, TikTok’un devri konusunda anlaşmaya vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 27 ülkeye su ürünü ihracatı
10:49
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "12 Eylül" yoğunluğu yaşandı
10:45
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
10:43
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 artışla 16,1 milyon oldu
10:41
Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
10:27
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
FOTO FOKUS
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ