Independent 16.09.2025 09:31

Venedik'te İngiliz turistlerle mücadele sürüyor: Kanala giren turist yasaklandı

İtalya’nın Venedik kentinde 35 yaşındaki bir İngiliz ve 25 yaşındaki Rumen sevgilisi, tarihi Büyük Kanal’a atlayarak yüzdükleri gerekçesiyle kent merkezine girişten men edildi.

Venedik'te İngiliz turistlerle mücadele sürüyor: Kanala giren turist yasaklandı

Çifte, yerel kurallar gereği “kentin sularında yıkanırken uygunsuz davranışlarda bulunmak” suçlamasıyla 450 euro (388 sterlin) para cezası kesildi. Ayrıca 48 saat boyunca lagün şehrine girişleri yasaklandı.

Venedik daha fazla turist istemiyor
Venedik daha fazla turist istemiyor

Gondolcular ihbar etti

Yetkililerin aktardığına göre gondolcular, tatillerinin sonunu kutlayan çiftin kanalda yüzdüğünü fark ederek belediyeye bildirdi. Venedik Belediyesi, “Karar derhal yürürlüğe girmiş ve tatillerini fiilen sonlandırmıştır” açıklamasını yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabetta Pesce, gondolculara işbirliklerinden dolayı teşekkür ederek, “Venedik’i korumak, dünyanın eşsiz bir kenti olan bu şehrin onurunu savunmak demektir” dedi.

1000’den fazla kişiye yasak

Venedik Belediyesi, aşırı turizme karşı aldığı önlemler kapsamında bu yılın başından bu yana UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan kent merkezine giriş yasağı getirdiği kişi sayısının 1000’i aştığını açıkladı.

“Venedik Disneyland değil” isimli sosyal medya grubunda çok sayıda kişi, turistlerin “saygısız ve tehlikeli” davranışlarını kınadı. Bazı kullanıcılar, çiftin ülkeyi ceza ödenmeden terk etmemesi gerektiğini savundu.

Artan şikâyetler

Kentte daha önce de turistlerin Rialto Köprüsü’nden sarhoş halde atlaması ve kanallarda yasadışı şekilde su kayağı yapması gibi olaylar yaşanmıştı. Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bir binadan sadece iç çamaşırıyla kanala atlayan turisti “aptal” olarak nitelemişti.

Venedik Belediye Başkan Yardımcısı Simone Venturini, “Venedik, güzelliği kadar kırılgan bir şehir. Aşırı turizmin etkileriyle mücadele etmek için her kent kendi yolunu arıyor” dedi.

