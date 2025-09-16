Eli kanlı Savunma Bakanından skandal açıklama: Gazze yanıyor

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre; tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

"Askerlerimiz Hamas’ı yenilgiye uğratmak için savaşıyor"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak `Gazze yanıyor` diyen Katz, "İsrail ordusu, terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve İsrail askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.

Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" dedi.