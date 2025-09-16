Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 16.09.2025 08:14

Eli kanlı Savunma Bakanından skandal açıklama: Gazze yanıyor

İsrail ordusu Gazze şehrine yönelik geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.

Eli kanlı Savunma Bakanından skandal açıklama: Gazze yanıyor

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre; tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı

"Askerlerimiz Hamas’ı yenilgiye uğratmak için savaşıyor"

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu.

İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak `Gazze yanıyor` diyen Katz, "İsrail ordusu, terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve İsrail askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.

Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" dedi.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Trump: İsrail Katar'a tekrar saldırmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:13
Atlı timlerden okul çevrelerinde güvenlik denetimi
09:00
Borsa İstanbul’da "manipülasyon" operasyonu: 14 gözaltı
08:51
FETÖ’nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı kararı
08:20
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 1811 gözaltı
08:08
Trump: İsrail Katar'a tekrar saldırmayacak
08:06
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ