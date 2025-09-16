Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı

ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.

Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

Soykırımcı İsrail, Gazze'yi topyekün işgale başladı. Bölgeden tüm gelişmeler TRT Haber’de. https://t.co/tv4wWLFEcH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2025

8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı "kara harekatı" öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

Esirlerin aileleri endişeli

Gazze'ye hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.