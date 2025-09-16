Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 16.09.2025 06:29

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı

ABD basını, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine yeni bir geniş çaplı saldırının başladığını yazdı. Habere göre katil İsrail tankları Gazze merkezine girdi ve hava saldırıları da arttı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı

ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.

Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.

 

8 Ağustos’ta İsrail hükümeti, eli kanlı Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze’nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.

Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı "kara harekatı" öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.

Esirlerin aileleri endişeli

Gazze'ye hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Katil İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 49 Filistinli yaşamını yitirdi
07:31
Hamas: ABD ve Netanyahu, Gazze’deki vahşetin sorumlusu
06:55
İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor
06:49
İsrailli bakanın ofisine polis baskını: Yolsuzluktan soruşturuluyor
06:28
26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
06:14
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
05:15
Katil İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 49 Filistinli yaşamını yitirdi
