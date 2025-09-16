Açık 17.3ºC Ankara
Dünya
AA 16.09.2025 04:37

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimini engelledi

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti.

ABD'de Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimini engelledi
[Fotoğraf: Getty]

Başkent Washington'daki mahkeme, Fed Yönetim Kurulu üyelerinin yalnızca "haklı neden" ile görevden alınabileceğini hatırlatarak, Cook'un görevden alınmadan önce bilgilendirilme ve savunma hakkı olduğunu belirtti.

Mahkeme, Trump'ın Cook'u görevden almasını engelleyen alt mahkeme kararının durdurulması talebini kabul etmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Trump yönetiminin bu kararı Yüksek Mahkemeye taşımasının beklendiği aktarıldı.

Trump, 25 Ağustos'ta Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Yargıcı Jia Cobb, geçen hafta, Cook hakkında ortaya atılan "mortgage dolandırıcılığı" iddialarının, görevden alınması için yeterli gerekçe teşkil etmediğine hükmederek, görevden alınmasını geçici olarak engellemişti.

Trump yönetimi ise Cook'un görevden alınmasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz ederek, alt mahkeme kararını durdurmak için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

