Dünya
AA 15.09.2025 23:50

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil yaralandı

İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk ve 7'si kadın, 12 sivil yaralandı.

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kentine saldırısında 4'ü çocuk 12 sivil yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in Nebatiye kentini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in söz konusu hava saldırısı sonucu 4'ü çocuk ve 7'si kadın olmak üzere 12 sivil yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralıların bölgedeki hastanelere nakledildikleri kaydedildi.

Açıklamada, yaralı çocuklardan ikisinin durumunun kritik olduğu bilgisi paylaşıldı.

NNA, İsrail'in güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Yater beldesini de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
