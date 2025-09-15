Suriye'deki Sednaya Hapishanesi sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaret edilebilecek

Devrik Esed rejiminin işkence merkezi olarak kullandığı Sednaya Hapishanesi, başkent Şam'daki Suriye Milli Müzesi'nde, artırılmış sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere açıldı.

Suriye hapishanelerini müzeye dönüştürme oluşumunda görev yapan Hasan İbrahim, Esed rejiminin ve farklı silahlı grupların işlediği suçlara tanıklık eden hapishaneleri kayıt altına almak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın hapishaneleriyle ilgili 2017'de benzer bir müze kurduklarını ve örgütün tüm hapishanelerini belgelediklerini belirten İbrahim, "Esed rejiminin hapishanelerini de belgelemek için çalışmalara başladık. Bu çerçevede yaklaşık 180 hapishaneyi kayıt altına aldık. Bunların en önemlilerinden ve en büyüklerinden biri de Sednaya Hapishanesi'ydi." dedi.

Sednaya Hapishanesi'nin sanal gerçeklik teknolojisiyle görüntülenmesi çalışmalarının 25 gün sürdüğünü aktaran İbrahim, "Açıkçası bizim için çok zor bir deneyimdi. Mekanın büyüklüğü, gördüğümüz sahneler ve orada karşılaştığımız tanıklıklar bizi derinden etkiledi. İnşallah bu proje, bu milislerin ve başta da Esed rejiminin işlediği suçların kanıtı olacak." diye konuştu.

Bir diğer görevli Amr Hayto da çalışmanın amacının, Suriye'deki hapishanelerin mekansal olarak belgelenmesi, tutuklulara yönelik işkence ve idam süreçlerinin ortaya konulması olduğunu dile getirdi.

Hayto, "Hapishanelerin yönetim biçimini, içerideki mahkumların akıbetlerini ve günlük yaşamlarını hem tanık ifadeleri hem de belgelerle kayıt altına alıyoruz. Ayrıca, duvarlarda bırakılmış yazılar da bu belgelerin önemli bir parçasını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Hayto ayrıca, Suriye'deki tüm hapishaneleri kapsayan sanal gerçeklik teknolojisi çalışmaları yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.