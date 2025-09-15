Az Bulutlu 24.5ºC Ankara
Dünya
AA 15.09.2025 20:55

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 3 gazeteci daha yaşamını yitirdi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 3 gazeteci daha yaşamını yitirdi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, son İsrail saldırılarında 3 gazetecinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 Ekim 2023'ten beri ölen basın mensuplarının sayısının 251'e ulaştığı kaydedildi.

Son saldırılarda Şihab Haber Ajansından Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya'da kameraman olarak görev yapan Eymen Heniye ve Filistin News Ağında muhabir İman Zamili'nin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, gazeteci Kuveyfi, Gazze'deki Nasr Mahallesi'nde evinin çatısında kurulu bir çadıra düzenlenen İsrail bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi.

Ancak, diğer iki gazetecinin hangi saldırıda yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi alınamadı.

Açıklamasında gazetecilerin sistematik olarak öldürülmesini en sert ifadelerle kınayan Medya Ofisi, Uluslararası Gazeteciler ve Arap Gazeteciler federasyonları ile tüm gazetecilik kuruluşlarına, Filistinli medya çalışanlarına yönelik İsrail saldırılarını kınama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "iğrenç ve vahşi" olarak nitelenen bu saldırılardan, İsrail ile ABD yönetiminin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara İsrail'in suçlarını durdurma ve bu suçlardan sorumlu tutularak hesap vermesini sağlama çağrısında da bulunuldu.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
