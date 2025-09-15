Açık 26.9ºC Ankara
Dünya
AA 15.09.2025 19:04

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) hapishanelerin durumunun hiç iç açıcı olmadığını belirterek, "Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya
[Fotograf: AA]

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

Bir saati aşan görüşmede, Kıbrıs meselesi, BM nezdinde taraflar arasında yapılacak görüşmeler ve iki taraf arasında açılması planlanan yeni sınır kapılarının gündeme geldiği öğrenildi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 26 Eylül’de BM Genel Sekreteri ve heyetiyle 27 Eylül’de ise Rum liderle üçlü toplantıda bir araya geleceklerini açıkladı.

Tatar, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Cuellar ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydederek, "Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa, statü eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerekir." diye konuştu.

KKTC ile GKRY arasında açılması için yapılan görüşmeler konusunda Rum tarafının negatif tutumunu Cuellar'a ilettiğini aktaran Tatar, 26-27 Eylül tarihlerinde New York’ta bu konuyu BM Genel Sekreteri nezdinde tekrar gündeme getireceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY hapishanelerindeki durumun hiç iç açıcı olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Rum hapishanelerindeki vatandaşlarımız zulümle karşı karşıya. Bizlerin vatandaşları orada büyük bir sıkıntı yaşıyor. Gerek hapishanedeki koşullar gerek oradaki davranışlar gerçekten oradaki vatandaşlarımızın büyük bir zulümle karşı karşıya olduğu yönünde haberler geliyor. Bu konuda Sayın Cuellar'dan karşı tarafla görüşmesini ve KKTC vatandaşlarının insani koşullarda muamele görmesini rica ettim."

"Görüşmelerin yeniden başlamasını umuyorum"

Guterres’in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu.

Tatar ile görüşmesinde birkaç hafta içinde New York’ta Genel Sekreter ile yapılacak toplantıyla ilgili süreci ele aldıklarını dile getiren Cuellar, Genel Sekreter'e Ada'daki durum hakkında bir rapor hazırlamak için Kıbrıs'ta bulunduğunu anlattı.

Cuellar, Tatar ile görüşmesinin olumlu geçtiğinin de altını çizerek, "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmelerin yeniden başlamasını umuyorum ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC Ersin Tatar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)
