Az Bulutlu 29.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2025 16:25

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını derhal ve beklenenden daha büyük oranda indirmesi gerektiğini ifade etti.

Trump'tan faiz indirimi çağrısı

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"Çok geç" lakabını taktığı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik faiz indirimi çağrısını yineleyen Trump, "'Çok geç' faiz oranlarını şimdi ve aklından geçenden daha büyük bir şekilde indirmeli. Konut piyasası fırlayacak." ifadesini kullandı.

Fed'in iki gün sürecek ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yarın başlayacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, çarşamba günü politika faizinin 25 baz puan indirilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in politika faizi halihazırda yüzde 4,25-4,50 aralığında bulunuyor.

ETİKETLER
Donald Trump FED Faiz
Sıradaki Haber
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'da başladı
16:14
Bayrampaşa Belediyesine yolsuzluk soruşturmasında tüm şüpheliler yakalandı
15:46
Avrupa ikincisi 12 Dev Adam yurda döndü
16:28
TEKNOFEST İstanbul’da Dünya Dron Şampiyonası başlıyor
15:08
Gazze'de son 24 saatte 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
15:10
"Terörsüz Türkiye" mektubu şehit ailelerine ulaştırılıyor
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
İzmir Buca'da maaş alamadıkları için iş bırakan işçilerin eylemi 7. gününde
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ