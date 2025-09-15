Açık 29.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2025 17:36

Bulgaristan, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya’ya nota verdi

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, 10 Eylül’de askeri insansız hava araçları (İHA) ile Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya’ya nota verdi.

Bulgaristan, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya’ya nota verdi

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Gergana Karadjova'nın Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’ya ilettiği notada, Polonya’nın Bulgaristan’ın NATO müttefiki ve Avrupa Birliği (AB) ortağı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Karadjova'nın Büyükelçi Mitrofanova'ya, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Polonya hava sahasının kasıtlı ihlalini en şiddetli şekilde kınadığını ve müttefiki ve ortağıyla mutlak dayanışma içinde olduğunu ilettiği belirtildi.

Bulgaristan'ın, Rusya'nın sorumsuz eylemlerini Avrupa vatandaşlarının güvenliği, bölgesel istikrar ve uluslararası barışa yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya'nın bu provokasyonu münferit bir olay değil, 2022'den bu yana bir dizi AB ve NATO üye devletinin hava sahasına yönelik kabul edilemez ihlallerin bir parçasıdır ve Rusya'nın gerilimi azaltma isteğinden ziyade tırmandırma kampanyası yürüttüğünü göstermektedir.”

Açıklamada, Bulgaristan’ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz askeri saldırganlığına karşı gerilimi azaltmak ve kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışçıl çözüm bulmak için diplomatik çabaları da desteklediği bildirildi.

Bulgaristan'ın Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve Avrupa ülkelerine yönelik tehlikeli provokasyonlarını derhal durdurması konusunda ısrar ettiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın kalıcı ve adil bir barışın tesisine yönelik ilk adım olarak askeri eylemleri sona erdirmek için anlamlı müzakerelere ciddi bir şekilde katılması istendi.

​​​​​​​

ETİKETLER
Bulgaristan Polonya Rusya
Sıradaki Haber
Trump'tan faiz indirimi çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı
17:39
Katar Emiri, İsrail'in kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da yoğun diplomasi trafiği
17:13
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 10. toplantısına hazırlanıyor
16:39
Kadıköy'de 8 saatlik su kesintisi
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail işgallerini genişletme çabasında
Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı
Sapanca Gölü çevresinden 2 ton atık toplandı
FOTO FOKUS
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
İzmir'de çöp yığınları ve yangın riski artıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ