Bulgaristan, Polonya'nın hava sahasını ihlal eden Rusya’ya nota verdi

Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Gergana Karadjova'nın Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova’ya ilettiği notada, Polonya’nın Bulgaristan’ın NATO müttefiki ve Avrupa Birliği (AB) ortağı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Karadjova'nın Büyükelçi Mitrofanova'ya, Bulgaristan Cumhuriyeti'nin Polonya hava sahasının kasıtlı ihlalini en şiddetli şekilde kınadığını ve müttefiki ve ortağıyla mutlak dayanışma içinde olduğunu ilettiği belirtildi.

Bulgaristan'ın, Rusya'nın sorumsuz eylemlerini Avrupa vatandaşlarının güvenliği, bölgesel istikrar ve uluslararası barışa yönelik bir tehdit olarak değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya'nın bu provokasyonu münferit bir olay değil, 2022'den bu yana bir dizi AB ve NATO üye devletinin hava sahasına yönelik kabul edilemez ihlallerin bir parçasıdır ve Rusya'nın gerilimi azaltma isteğinden ziyade tırmandırma kampanyası yürüttüğünü göstermektedir.”

Açıklamada, Bulgaristan’ın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz askeri saldırganlığına karşı gerilimi azaltmak ve kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barışçıl çözüm bulmak için diplomatik çabaları da desteklediği bildirildi.

Bulgaristan'ın Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ve Avrupa ülkelerine yönelik tehlikeli provokasyonlarını derhal durdurması konusunda ısrar ettiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın kalıcı ve adil bir barışın tesisine yönelik ilk adım olarak askeri eylemleri sona erdirmek için anlamlı müzakerelere ciddi bir şekilde katılması istendi.

