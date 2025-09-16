Trump, İsrail'in, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisinin bilgilendirildiği iddialarını yalanladı

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.

İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'nun, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisine bilgi verip vermediği sorulan Trump, "Hayır." diye cevap verdi.

Trump, bu cevabıyla, saldırı öncesi Netanyahu'nun kendisini arayıp bilgilendirdiğine dair iddiaları yalanladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce "Trump'ı arayarak bilgilendirdiği" iddialarını reddetti.

Netanyahu, Trump'ı bilgilendirdi iddiası

ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından "son dakika değil", daha önce haberdar olduğu aktarılmıştı.

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını, Trump'ın saldırıya "hayır" demediğini kaydetmişti.

ABD haberdar olmadığını söylemişti

ABD Başkanı Trump, söz konusu saldırıdan haberdar olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır" yanıtını vermişti ve Katar'ı "önemli bir ortak" olarak nitelendirmişti.

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini, bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.

ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.

Katil İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

Katil İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.