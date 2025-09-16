Açık 15.5ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 16.09.2025 05:10

Trump, Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu vurduklarını açıkladı

Venezuela ile ABD arasında gerilim tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uluslararası sularda bir kez daha Venezuela'dan gelen uyuşturucu kartellerine yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Trump, Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu vurduklarını açıkladı
[Fotograf: İHA]

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurduğunu belirtti. Operasyonda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, ellerinde operasyonu yapmak için yeterli kanıta sahip olduklarını söyledi.

Venezuela'dan da ABD'ye yönelik sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin konuştu.

Maduro, "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız" dedi.
 

ABD Donald Trump Uyuşturucu
OKUMA LİSTESİ