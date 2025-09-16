Trump, Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu vurduklarını açıkladı

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Venezuela'dan yola çıkan uyuşturucu yüklü bir botu uluslararası sularda vurduğunu belirtti. Operasyonda 3 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Trump, ellerinde operasyonu yapmak için yeterli kanıta sahip olduklarını söyledi.

Venezuela'dan da ABD'ye yönelik sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin konuştu.

Maduro, "Eğer silahlı bir mücadeleye girmek zorunda kalırsak, buna fazlasıyla hazırız" dedi.

