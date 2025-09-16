Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 16.09.2025 06:55

Hamas: ABD ve Netanyahu, Gazze’deki vahşetin sorumlusu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye dair sözlerini “Siyonist propagandaya destek” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Netanyahu’nun savaş suçlarından, ABD’nin ise iki yıldır süren katliamı örtbas etmekten sorumlu olduğu vurgulandı.

Hamas: ABD ve Netanyahu, Gazze’deki vahşetin sorumlusu

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösterdi. Hareket, Trump’ın ifadelerini, “Siyonist propagandaya açık bir destek ve Gazze’de işlenen etnik temizlik suçunu görmezden gelme” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nde çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 65 bin sivilin öldürüldüğü hatırlatılarak, ABD’nin “çifte standartlı yaklaşımı” eleştirildi.

“Netanyahu savaş suçlusu, ABD suç ortağı”

Hamas, savaş suçlusu olarak nitelediği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hem Gazze’deki yıkımdan hem de İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atmaktan sorumlu olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin ise, yaklaşık iki yıldır işgalci ordunun savaş suçlarını örtbas etmeye çalıştığı ifade edilerek, “Washington, Gazze’deki acımasız imha savaşının tırmanışından doğrudan sorumludur” denildi.

Katar saldırısı ve müzakere süreci

Hamas, son dönemde Katar’a yönelik saldırılar ve müzakere heyetine yönelik suikast girişiminin, Trump’ın teklifini sabote etmek için kullanıldığını savundu. Açıklamada, ABD ve İsrail’in, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı kaydedildi.

ABD Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hamas İsrail'in Gazze Soykırımı
