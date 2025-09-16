Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.09.2025 06:52

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki yakınları için bu gecenin son gece olmasından korkuyor

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in esir ailelerinin, Gazze'deki saldırılarla ilgili bilgi almak için yaptıkları görüşme talebini görmezden geldiği ifade edildi.

Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı.

İsrail basınında ise Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Netanyahu
Sıradaki Haber
İsrailli bakanın ofisine polis baskını: Yolsuzluktan soruşturuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:31
Hamas: ABD ve Netanyahu, Gazze’deki vahşetin sorumlusu
06:49
İsrailli bakanın ofisine polis baskını: Yolsuzluktan soruşturuluyor
07:32
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı başlattı
06:28
26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu
06:14
Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 12 yaralı
05:15
Katil İsrail'in Gazze'ye bugün düzenlediği saldırılarda 49 Filistinli yaşamını yitirdi
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
Pakistan'da sel sonrası tahliye çalışmaları sürüyor
FOTO FOKUS
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
Elektronik cihazlardaki radyasyon tehlikesi çocuklarda daha fazla
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ