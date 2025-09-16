Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
Dünya
AA 16.09.2025 08:01

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için sadece günler kaldı

İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.

Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Ordusu Gazze şehrine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattı.

İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

ABD Filistin - İsrail Çatışması Hamas İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Hamas: ABD ve Netanyahu, Gazze’deki vahşetin sorumlusu
