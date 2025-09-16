Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
Dünya
BBC 16.09.2025 09:28

Trump New York Times’a 15 milyar dolarlık dava açacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine 15 milyar dolarlık tazminat davası açacağını duyurdu. Trump, davanın gerekçesini “iftira ve karalama” olarak niteledi.

Trump New York Times’a 15 milyar dolarlık dava açacağını açıkladı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “New York Times’ın beni yalanlarla, iftiralarla ve karalamalarla hedef almasına çok uzun süredir izin veriliyor. Bu, artık SONA ERİYOR!” ifadelerini kullandı.

Harris’e verilen destek hedef alındı

Trump, gazetenin 2024 seçimlerinde rakibi Kamala Harris’i desteklemesini eleştirerek, New York Times’ın “Radikal Sol Demokrat Parti’nin sözcüsüne” dönüştüğünü savundu. Davanın Florida’da açıldığını belirtti. BBC, gazetenin görüşünü almak için temas kurdu.

Trump ayrıca Harris’e verilen desteğin gazetenin birinci sayfasının tam ortasında yayımlandığını, bunun “daha önce görülmemiş bir durum” olduğunu söyledi.

Trump, bazı medya kuruluşlarını ve televizyon programlarını da “belgelerin ve görüntülerin gelişmiş sistemlerle değiştirilmesi” yoluyla kendisini karalamakla suçladı.

Daha önce de dava açmıştı

Trump, daha önce de New York Times’a dava açmaya çalışmıştı. 2021’de vergi kayıtlarının yayımlandığı Pulitzer ödüllü haberler nedeniyle açtığı 100 milyon dolarlık dava 2023’te reddedilmişti.

Aynı yıl CNN’e karşı açtığı 475 milyon dolarlık dava da sonuçsuz kalmış, Trump’ın “Hitler benzetmesi” iddiası mahkeme tarafından geçersiz bulunmuştu.

ABD Donald Trump
