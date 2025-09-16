ABD ve Çin, TikTok’un devri konusunda anlaşmaya vardı

Madrid’de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “TikTok için bir çerçeve anlaşmamız var. Ticari koşullar iki özel taraf arasında belirlendi ve üzerinde mutabık kalındı” dedi. Bessent, Çin tarafının müzakerelerde “agresif talepler” sunduğunu ancak bunların ayrıntılarını açıklamadı.

Çin’in başmüzakerecisi Li Chenggang ise, iki tarafın TikTok konusunda işbirliği temelinde uzlaşıya vardığını doğruladı. Li, “Ticaret ve ekonomik danışmaların sonuçları zor kazanılmıştır. ABD, Çin’in kaygılarını gidermesini isterken aynı anda Çinli şirketlere baskıyı sürdürmemelidir” uyarısında bulundu.

Ulusal güvenlik endişeleri

Washington yönetimi, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance üzerinden Pekin’in kullanıcı verilerini toplayabileceği ve kamuoyunu manipüle edebileceği endişesiyle yıllardır platformun satılmasını talep ediyordu. Eski FBI Direktörü Christopher Wray, Çin’in ulusal güvenlik yasalarının ByteDance’i ABD vatandaşlarının verilerini teslim etmeye zorlayabileceğini Senato’da dile getirmişti.

Biden yönetimi 2024’te çıkardığı yasayla ByteDance’e TikTok’u ABD onaylı bir alıcıya satması için dokuz ay süre tanımış, aksi takdirde platformun yasaklanacağını açıklamıştı. Ancak Donald Trump göreve gelir gelmez bu yasakları defalarca ertelemişti.

Trump-Xi görüşmesi bekleniyor

TikTok, bu süreçte ABD’de kısa süreliğine erişime kapatılmış, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Ancak hükümet güvenceleri sonrası yeniden erişime açılmıştı.

Hazine Bakanı Bessent, anlaşmanın son ayrıntılarının Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Cuma günü yapacağı görüşmede netleşeceğini belirtti. Trump da Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Gençlerin çok sevdiği bir şirketle ilgili anlaşmaya varıldı. Çok mutlu olacaklar!” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise anlaşmanın artık iki liderin onayına kaldığını belirterek, “Artık sürekli ertelemeler olmayacak. Bir anlaşmamız var” dedi.