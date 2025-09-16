Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 16.09.2025 09:37

ABD ve Çin, TikTok’un devri konusunda anlaşmaya vardı

ABD ile Çin, uzun süredir devam eden TikTok’un mülkiyetine ilişkin anlaşmazlıkta çığır açıcı bir adım attı. İki ülkenin ticaret yetkilileri, uygulamanın ABD kontrolüne geçişini öngören çerçeve anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

ABD ve Çin, TikTok’un devri konusunda anlaşmaya vardı

Madrid’de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “TikTok için bir çerçeve anlaşmamız var. Ticari koşullar iki özel taraf arasında belirlendi ve üzerinde mutabık kalındı” dedi. Bessent, Çin tarafının müzakerelerde “agresif talepler” sunduğunu ancak bunların ayrıntılarını açıklamadı.

Çin’in başmüzakerecisi Li Chenggang ise, iki tarafın TikTok konusunda işbirliği temelinde uzlaşıya vardığını doğruladı. Li, “Ticaret ve ekonomik danışmaların sonuçları zor kazanılmıştır. ABD, Çin’in kaygılarını gidermesini isterken aynı anda Çinli şirketlere baskıyı sürdürmemelidir” uyarısında bulundu.

Ulusal güvenlik endişeleri

Washington yönetimi, TikTok’un Çinli sahibi ByteDance üzerinden Pekin’in kullanıcı verilerini toplayabileceği ve kamuoyunu manipüle edebileceği endişesiyle yıllardır platformun satılmasını talep ediyordu. Eski FBI Direktörü Christopher Wray, Çin’in ulusal güvenlik yasalarının ByteDance’i ABD vatandaşlarının verilerini teslim etmeye zorlayabileceğini Senato’da dile getirmişti.

Biden yönetimi 2024’te çıkardığı yasayla ByteDance’e TikTok’u ABD onaylı bir alıcıya satması için dokuz ay süre tanımış, aksi takdirde platformun yasaklanacağını açıklamıştı. Ancak Donald Trump göreve gelir gelmez bu yasakları defalarca ertelemişti.

Trump-Xi görüşmesi bekleniyor

TikTok, bu süreçte ABD’de kısa süreliğine erişime kapatılmış, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılmıştı. Ancak hükümet güvenceleri sonrası yeniden erişime açılmıştı.

Hazine Bakanı Bessent, anlaşmanın son ayrıntılarının Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Cuma günü yapacağı görüşmede netleşeceğini belirtti. Trump da Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Gençlerin çok sevdiği bir şirketle ilgili anlaşmaya varıldı. Çok mutlu olacaklar!” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise anlaşmanın artık iki liderin onayına kaldığını belirterek, “Artık sürekli ertelemeler olmayacak. Bir anlaşmamız var” dedi.

ETİKETLER
TikTok Sosyal Medya ABD Çin
Sıradaki Haber
Venedik'te İngiliz turistlerle mücadele sürüyor: Kanala giren turist yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde "12 Eylül" yoğunluğu yaşandı
10:45
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor
10:43
Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,2 artışla 16,1 milyon oldu
10:41
Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
10:27
FETÖ operasyonunda polis ve öğretmenlerin bulunduğu 10 kişi gözaltında
10:19
Konut satışları ağustosta arttı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
Küresel Sumud Filosu'ndaki Deir Yasin adlı tekne Tunus'tan Gazze’ye doğru çıktı
FOTO FOKUS
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
Motosiklet kasasıyla aracın üzerinden savruldu: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ