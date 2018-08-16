Avusturyalı inşaat devinden Türkiye'ye yatırım açıklaması

Wienerberger'in CEO'su Heimo Scheuch, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye'de gelecekte iş imkanları görüyorum"

Scheuch, "Türkiye ile işler iyi gidiyor, pazar payı alıyoruz. 6 ay veya 1 yıllık gelecekten bahsetmiyoruz, 10 yıldan bahsediyoruz ve Türkiye, sulama sistemlerimizin piyasaya sürülmesi için ideal bir merkez" diye konuştu.

Wienerberger, Türkiye'deki tarımsal işletmeler için sulama sistemlerine yönelik plastik borular tedarik ediyor.

Kaynak: Reuters