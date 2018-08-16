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Avusturyalı inşaat devinden Türkiye'ye yatırım açıklaması

Avusturyalı inşaat devi Wienerberger, "Siyasi ve para krizleri yaşamak zorunda olduğumuz bir gerçek" diyerek, Türkiye'nin ticaret için iyi bir merkez olduğunu söyledi.

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Avusturyalı inşaat devinden Türkiyeye yatırım açıklaması

Wienerberger'in CEO'su Heimo Scheuch, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

"Türkiye'de gelecekte iş imkanları görüyorum"

Scheuch, "Türkiye ile işler iyi gidiyor, pazar payı alıyoruz. 6 ay veya 1 yıllık gelecekten bahsetmiyoruz, 10 yıldan bahsediyoruz ve Türkiye, sulama sistemlerimizin piyasaya sürülmesi için ideal bir merkez" diye konuştu.

Wienerberger, Türkiye'deki tarımsal işletmeler için sulama sistemlerine yönelik plastik borular tedarik ediyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: wienerberger, iş imkanı, inşaat şirketi, avusturya, Heimo Scheuch
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