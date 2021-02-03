Örgüt Sözcüsü Boris Breyer 114 ülkenin üçte birinin aşı programlarına sığınmacıları katmadığını söyledi.

Breyer, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin yasal statüye sahip olmayanların aşılanmayacağı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

"Sığınmacıların yaşamı daha da zorlaştı"

Ülkede sığınmacıların açık bir biçimde dışlandığını ifade etti.

Avusturyalı sivil toplum kuruluşu sözcüsü, koronavirüs salgınının pek çok ülkedeki sığınmacıların yaşamını daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Sözcü, "Sığınmacılar, aşılama konusunda da ikinci sınıf insan muamelesi görüyor" diyerek, uluslararası toplumun, sığınmacıların aşıya ulaşmasını sağlama yükümlülüğü olduğunu vurguladı.