Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çekya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Çekya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 3 bin 657'ye ulaştı.
10,7 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 9 bin 57 vaka görüldü.
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 76 artarak 16 bin 683'e yükseldi.
Çekya'da 2 Şubat itibarıyla COVID-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 280 bin 66 oldu.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 12:18
- 12:08
- 12:13
- 12:11
- 11:56
Sıradaki Haber
İtalya'daki bir kasabada COVID-19'a yakalanmak yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz