Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İtalya'daki bir kasabada COVID-19'a yakalanmak yasaklandı
[Fotoğraf: DHA]
İtalya'nın Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı Stefania Piras COVID-19'a yakalanmayı yasakladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'da ilginç bir karar alındı.
Ülkenin Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasındaki belediye başkanı Stefania Piras, bölgede vatandaşların hastalanmasını, tedaviye ihtiyaç duymasını ve koronavirüse yakalanmasını yasakladı.
"Sağlık çalışanı kalmadı"
Piras, " Oniferi'de sağlık çalışanı kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine baklacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada koronaya yakalanmak artık yasak" dedi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
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