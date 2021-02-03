Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
G-7 ülkeleri ile AB'den Myanmar'daki darbeye kınama
[Fotoğraf: AA]
G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve AB, ortak açıklama ile Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı.
Myanmar'da ordu, iktidardaki Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde hile yapıldığı gerekçesiyle yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği, yayımladıkları ortak açıklama ile söz konusu darbeyi kınadı.
Etiketler: Son Dakika Myanmar Avrupa Birliği Darbe
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