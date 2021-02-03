Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX'in roketi Starship SN9, yere çakıldı
Amerikan SpaceX şirketinin Mars yolculuğu için geliştirdiği Starship SN9 roketi, iniş yaparken yere çakılarak infilak etti.
SpaceX'in prototip insansız roketinin test uçuşu, Texas'taki Boca Chica tesisinde gerçekleştirildi.
Başarılı bir şekilde fırlatılan roket, Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 kilometre irtifaya ulaştı.
[Fotoğraf: Reuters]
Ancak dönüş yolculuğu planlandığı gibi sonuçlanmadı. Roket, iniş için gerçekleştirilen manevra sırasında hızını düşüremedi; fırlatıldıktan yaklaşık 6 buçuk dakika sonra yere çakılarak infilak etti.
Daha önce Space X, Starship SN8 roketini de test uçuşunda benzer şekilde fırlatmış, o roket de iniş sırasında yere çarparak infilak etmişti.
Etiketler: SpaceX Uzay Çalışmaları
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