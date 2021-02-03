SpaceX'in prototip insansız roketinin test uçuşu, Texas'taki Boca Chica tesisinde gerçekleştirildi.

Başarılı bir şekilde fırlatılan roket, Dünya’ya dönmeden önce yaklaşık 10 kilometre irtifaya ulaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ancak dönüş yolculuğu planlandığı gibi sonuçlanmadı. Roket, iniş için gerçekleştirilen manevra sırasında hızını düşüremedi; fırlatıldıktan yaklaşık 6 buçuk dakika sonra yere çakılarak infilak etti.

Daha önce Space X, Starship SN8 roketini de test uçuşunda benzer şekilde fırlatmış, o roket de iniş sırasında yere çarparak infilak etmişti.