Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyonlu koronavirüs Danimarka'da da görüldü
Güney Afrika’da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka’da 5 kişide rastlandı.
Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yurt dışından Danimarka’ya gelen 5 kişide, COVID-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini söyledi.
Söz konusu 5 kişi ve yakın çevresi izolasyona alındı.
Danimarka’da daha önce İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19’un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.
Bakan Heunicke, B.1.1.7’nin, mart ayındaki vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti
Etiketler: Koronavirüs Mutasyon
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