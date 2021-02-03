Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yurt dışından Danimarka’ya gelen 5 kişide, COVID-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini söyledi.

Söz konusu 5 kişi ve yakın çevresi izolasyona alındı.

Danimarka’da daha önce İngiltere’de ortaya çıkan COVID-19’un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.

Bakan Heunicke, B.1.1.7’nin, mart ayındaki vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti