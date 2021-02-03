Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE'de yüz yüze eğitim 14 Şubat'ta başlıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Birleşik Arap Emirlikleri, yeni tip koronavirüs nedeniyle kapalı olan okulları 14 Şubat'ta yeniden açmaya hazırlanıyor.
BAE'deki Abu Dabi hükümetine bağlı Acil, Kriz ve Felaket Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, BAE genelinde Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyası kapsamında öğretmen ve akademisyenlerin yüzde 60'ının aşılandığı bilgisi verildi.
Açıklamada 14 Şubat'tan itibaren tüm seviyedeki öğrenciler için yüz yüze eğitime yeniden başlanması, uzaktan eğitim sisteminin de bir seçenek olarak dönem sonuna kadar sürmesine karar verildiği söylendi.
3 milyon 500 bin kişi aşılandı
Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip olan BAE'de, Aralık 2020'den bu yana 3 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı.
Abu Dabi yönetimi, Çin, ABD ve İngiltere'den COVID-19 aşısı ithal ediyor.
BAE'de COVID-19 nedeniyle Mart 2020'de okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti.
Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri Koronavirüs Yüz Yüze Eğitim
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