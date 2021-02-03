BAE'deki Abu Dabi hükümetine bağlı Acil, Kriz ve Felaket Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, BAE genelinde Aralık 2020'de başlatılan aşı kampanyası kapsamında öğretmen ve akademisyenlerin yüzde 60'ının aşılandığı bilgisi verildi.

Açıklamada 14 Şubat'tan itibaren tüm seviyedeki öğrenciler için yüz yüze eğitime yeniden başlanması, uzaktan eğitim sisteminin de bir seçenek olarak dönem sonuna kadar sürmesine karar verildiği söylendi.

3 milyon 500 bin kişi aşılandı

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip olan BAE'de, Aralık 2020'den bu yana 3 milyon 500 bin kişiye aşı yapıldı.

Abu Dabi yönetimi, Çin, ABD ve İngiltere'den COVID-19 aşısı ithal ediyor.

BAE'de COVID-19 nedeniyle Mart 2020'de okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmişti.