İngiltere’nin Gümrük Birliği'nden ayrılması arıcılara büyük darbe vurdu.

Brexit kuralları gereği İngiltere'ye 15 milyon arı getirmeye çalışan İngiliz bir arıcı, yavru arıların ele geçirilip yakılabileceklerini söyledi.

Arıları Kuzey İrlanda’ya getirten arıcı yasak nedeniyle ülkeye sokamıyor.

Yasanın yaptırımları açık.

"Yasadışı ithalatlar geri gönderilecek veya imha edilecek ve cezai uygulamalar ithalatçı aleyhine getirilecek. "

Arıcılar yavru İtalyan arılarını ithal etmek ve İngiliz çiftçilerin mahsullerinin tozlaştırmasına yardımcı olmak istiyor.

Ancak İngiltere'nin yürürlüğe giren yeni yasaları, ülkeye belirli tür arıların getirilmesinin yasak olduğunu belirtiyor.

1 Ocak'tan itibaren İngiltere'ye sadece ana arı ithal edilebiliyor.

Tarıma büyük darbe

Arıcılar Brexit öncesi iklimin daha sıcak olduğu İtalya'daki yetiştiricilerden çok sayıda arı ithal edebiliyordu.

Yasakla büyük maddi kayıp yaşayan arıcılar "Daha az bal arısı, daha az tozlaşma, daha az meyve ve daha fazla ithalat anlamına gelir" sözleriyle önemli bir noktaya dikkat çekiyor.

Arıcılar tarımı tehdit edebilecek bu durumu çözmek için Boris Johnson hükümetine de çağrıda bulundu.