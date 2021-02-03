Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Tangi Tarahil bölgesinde polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de Kabil'in farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda biri Cemiyeti Islah'ın Başkanı Doktor Muhammed Atıf, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

