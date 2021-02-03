Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kabil'de polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Tangi Tarahil bölgesinde polis aracını hedef alan bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin de yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan dün de Kabil'in farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda biri Cemiyeti Islah'ın Başkanı Doktor Muhammed Atıf, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Etiketler: Afganistan
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