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Dünya
AA 28.05.2025 17:18

Avusturya,18 yaş altı ve kuzenler arasında evliliği yasaklamaya hazırlanıyor

Avusturya'da hükümet, halihazırda 16 olan evlilik yaşını 18'e çıkarmak ve kuzenler arası evliliği yasaklamak için harekete geçti.

Avusturya,18 yaş altı ve kuzenler arasında evliliği yasaklamaya hazırlanıyor

Ülkede uzun zamandır gündemde olan 18 yaş altı evliliğin yasaklanması ve kuzenler arasında evliliğin sonlandırılmasına ilişkin öneri Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

Adalet Bakanı Anna Sporrer, basına yaptığı açıklamada, uzun süredir düşünülen yasakların hayata geçirilmesi için harekete geçildiğini, 18 yaş altı ve kuzenler arasında evliliği yasaklamak için yasa tasarısının meclis alt komisyonuna gönderileceğini, Ulusal Meclis'te yapılacak oylama sonrasında düzenlemenin Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.

Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm da bundan sonra 18 yaşını doldurmuş kişilerin evlenmesine izin verilecek yeni düzenlemenin çocuk yaşta evliliği önlemek için önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "16 yaşındaki bir çocuğun okul sırasında olması gerektiğini düşünüyoruz, evlendirme dairesinde değil." dedi.

Söz konusu yasa tasarısının yasalaşmasıyla kuzen gibi yakın akrabaların evlenmesine de izin verilmeyecek.

Bu arada Avusturya İstatistik Kurumunun verilerine göre, yasa tasarısının muhatabı kişi sayısı ise çok düşük.

Kurum, 2015'te çiftlerden en az birinin 18 yaş altında olduğu 50 vakanın kayıtlara geçtiği bilgisini paylaşırken, bu rakamın 2024'te 6'ya gerilediğini bildirdi.

Avusturya'daki mevcut düzenlemeye göre 16 yaşındaki kişilerin, velayetlerini üstlenen bireylerin izni ve uzmanların oluruyla evlenmelerine izin veriliyor.​​​​​​​

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