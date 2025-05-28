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Dünya
AA 28.05.2025 15:47

Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin yeri için İstanbul’u değerlendirdiklerini söyledi.

Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
[Fotograf: Reuters]

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı.” dedi.

Peskov, müzakereler için İstanbul’un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, “Elbette.” ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, “Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.

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