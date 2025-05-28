ABD, İsrail'e yaptığı askeri yardımlarla Gazze'deki katliamın en büyük suç ortağı oldu

Saldırıların başladığı dönemdeki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail'in soykırıma varan saldırılarına sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

ABD'nin sağladığı askeri destek İsrail'in sadece Gazze'de değil, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a yaptığı saldırılarda da en önemli etken olarak kayıtlara geçti.

Biden'ın halefi ABD Başkanı Donald Trump ise ocakta "savaşı sona erdirme" vaadiyle başkanlık koltuğuna oturdu. 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi İsrail'in 18 Mart'ta bozması ve Washington yönetiminin İsrail'e yardımları artırmasıyla ABD, Gazze Şeridi'ndeki katliamın derinleşmesinde yine İsrail'in en büyük destekçisi oldu.

ABD, Tel Aviv'e gelişmiş askeri teknolojilerine ayrıcalıklı erişim hakkı tanıdı

Kuruluşundan itibaren İsrail'in en büyük destekçisi ABD, iki ülke arasında bir savunma paktı olmamasına rağmen "NATO üyesi olmayan başlıca müttefikler" listesinde yer alan Tel Aviv'e, en gelişmiş askeri teknolojilerine ayrıcalıklı erişim hakkı tanıyor.

İsrail, kuruluşundan bu yana ABD dış yardımlarının kümülatif olarak en büyük alıcısı... İsrail, ABD'den ekonomik ve askeri olarak enflasyona göre hesaplanmış 310 milyar doların üzerinde yardım aldı.

ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımların merkezinde "niteliksel askeri üstünlük" kavramı en kritik unsur olarak öne çıkıyor. ABD, 2008'de "İsrail'in herhangi bir devletten, olası devletler koalisyonundan veya devlet dışı aktörlerden gelebilecek konvansiyonel askeri tehdidi en az hasar ve zayiatla bertaraf etme" kabiliyetinin korunmasını yasalaştırdı.

ABD ve İsrail arasında imzalanan 33 milyar doları askeri yardım ve 5 milyar doları hava savunma sistemi desteği olmak üzere, 2028'e kadar 38 milyar dolarlık yardıma ilişkin 10 yıllık mutabakat zaptı 2018'de yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda ABD, İsrail'e her yıl yaklaşık 3,8 milyar dolar askeri yardım sağlıyor.

ABD, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e askeri yardımlarını artırdı

ABD, 7 Ekim 2023 sonrasında hem Biden hem de Trump döneminde, İsrail'e artırılmış askeri yardımlarını sürdürdü.

Washington yönetimi, 7 Ekim 2023'ten Biden döneminin sonuna kadar İsrail'e 22 milyar dolar civarında yardımda bulundu ve 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Üstelik dönemin ABD Başkanı Biden, olağanüstü halde "Kongre'nin onayını atlama" yetkisini kullanarak doğrudan aldığı kararla İsrail'e bu yardımları sağladı.

Biden, Mayıs 2024'te İsrail'e bir tonluk MK-84 bombaların satışını askıya alsa da diğer askeri sevkiyatlar devam ederken görev süresinin son günlerinde İsrail ile yapılması planlanan 8 milyar dolarlık silah satışı anlaşması hakkında Kongre'yi bilgilendirdi.

Trump ise ocakta ABD Başkanlık koltuğuna oturmasıyla İsrail'e adeta açık çek verdi. Trump'ın ilk icraatlarından biri Biden'ın İsrail'e MK-84 satışını askıya alan kararını kaldırmak oldu.

ABD Başkanı Trump, Şubat 2025'te önce İsrail'e 7,4 milyar doları bulan silah satışına onay verdi, birkaç hafta sonra da yaklaşık 4 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini ve bunun hızlı bir şekilde ulaştırılması için olağanüstü yetkilerin kullanılmasını onayladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Trump'ın ikinci döneminde İsrail'e askeri ekipman satışının 12 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren İsrail'e denizden ve havadan silah sevkiyatı hız kazandı. Gazze Şeridi'ndeki yıkımda etkin şekilde kullanılan MK-84 tipi bir tonluk bombalardan binlercesi İsrail'e sevk edildi.

İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri mühimmat gönderildi

ABD, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de saldırılarıyla insanlık felaketine yol açan İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri mühimmat gönderdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'den Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800'üncü uçak 27 Mayıs'ta İsrail'e ulaştı.

Açıklamada, ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e zırhlı araç, mühimmat, cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi.

ABD'nin, 20 aylık sürede gönderdiği 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah, İsrail'e 800 uçak ve 140 gemi seferiyle nakledildi.

Bunun yanı sıra, ABD'nin askeri üstünlük için sağladığı F-35 savaş uçakları İsrail'e gelmeye devam ediyor. İsrail, nisanda 3 adet İsrail ordusuna göre uyarlanmış "F-35 Adir" savaş uçağını teslim aldığını duyurdu.

Aynı şekilde, İsrail Savunma Bakanlığı, Kasım 2024'te ABD savunma sanayi şirketleriyle 2031'e kadar teslim edilmek üzere 5,2 milyar dolar değerinde 25 adet F-15 savaş uçağı bunun yanı sıra 25 savaş uçağının da opsiyonel olarak tutulduğu bir anlaşma imzaladı.