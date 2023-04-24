Avusturya Cumhurbaşkanı, Slovenya sınırındaki kontrollerin sonlandırılmasından yana

Van der Bellen, Slovenyalı mevkidaşı Natasa Pirc Musar ile Viyana’da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Avusturya’nın komşu ülke sınırlarında uyguladığı kontrollere değindi.

Van der Bellen, Slovenya sınırında uygulanan kontrollerin en kısa sürede sona ermesini ya da daha kalıcı adımlar atılmasını temenni ettiğini belirtti.

Yazdan önce bu durumun çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu kaydeden Van der Bellen, böylelikle sıcak havalarda insanların uzun kuyruklarda beklemekten kurtulacağını dile getirdi.

Van der Bellen, İçişleri Bakanlığının İtalya sınırında kontrollerde bulunmazken Slovenya’da denetimde bulunmasını tam olarak anlayamadığını, her iki sınırın da kendisi için aynı konumda olduğunu söyledi.

Avusturya, düzensiz göçmen sayısındaki artış gerekçesiyle Slovakya, Macaristan ve Slovenya sınırlarında Eylül 2022’den itibaren kontrollerde bulunuyor.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada, düzensiz göçle mücadele kapsamında emniyet güçlerinin Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 göçmen kaçakçısını yakaladığını açıklamıştı.