İran, AB ve İngiltere'den 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ilgili makamların onayları doğrultusunda AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı tedbir olarak alındığı belirtildi.

Yaptırımların "İran halkına karşı huzursuzluk, şiddet ve terör eylemlerini kışkırtan, teşvik eden, İran'ın iç işlerine müdahale eden, İran hakkında yalan ve yanlış bilgiler yayan" AB ve İngiltere'deki kişi ve kuruluşları kapsadığı ifade edildi.

Bu kapsamda İngiltere ve AB'den Avrupa Parlamentosu üyeleri ile üst düzey askeri ve sivil yetkililerin de aralarında bulunduğu 17 kişi ile AB'den 1 ve İngiltere'den 3 kuruluşa yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.

İngiltere, ABD ve AB, İran'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu oldukları iddiasıyla aralarında Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının da bulunduğu İranlı üst düzey yetkililere yeni yaptırım kararları almıştı.