Kazakistan’ın eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov’a 18 yıl hapis

Kazakistan’da geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana devlete ihanet suçundan yargılanan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masimov hakkında karar açıklandı.

Astana Bölgelerarası İhtisas Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Masimov’un 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılarak, Masimov’un mal varlığına el konulması ve kamu hizmetinde ömür boyu yoksun bırakılmasına hükmedildiği kaydedildi.

Açıklamada, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan yardımcıları Anuar Sadıkulov’a 16 yıl, Daulet Yergojin’e 15 yıl ve Marat Osipov’a 3 yıl hapis cezaları verildiği ifade edildi.

Kazakistan’da geçtiğimiz sene akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda Masimov ve 3 yardımcısı gözaltına alınmıştı. Masimov, darbe girişiminde bulunmak, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

Gösterilerde 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.