Açık 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 24.04.2023 21:22

Kazakistan’ın eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov’a 18 yıl hapis

Kazakistan’da geçtiğimiz yıl ocak ayında devlete ihanet suçundan tutuklanan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masimov 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kazakistan’ın eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov’a 18 yıl hapis
[Fotograf: Reuters]

Kazakistan’da geçtiğimiz sene kasım ayından bu yana devlete ihanet suçundan yargılanan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kerim Masimov hakkında karar açıklandı.

Astana Bölgelerarası İhtisas Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, Masimov’un 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarılarak, Masimov’un mal varlığına el konulması ve kamu hizmetinde ömür boyu yoksun bırakılmasına hükmedildiği kaydedildi.

Açıklamada, eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan yardımcıları Anuar Sadıkulov’a 16 yıl, Daulet Yergojin’e 15 yıl ve Marat Osipov’a 3 yıl hapis cezaları verildiği ifade edildi.

Kazakistan'da gerginlik devam ediyor
Kazakistan'da gerginlik devam ediyor

Kazakistan’da geçtiğimiz sene akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasıyla başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından başlatılan operasyonlarda Masimov ve 3 yardımcısı gözaltına alınmıştı. Masimov, darbe girişiminde bulunmak, vatana ihanet ve görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştı.

Gösterilerde 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı.

Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Kazakistan
Sıradaki Haber
AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
21:57
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
21:46
TBMM Başkanı Şentop'tan GKRY temsilcisine tepki
21:38
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon
21:39
İran, AB ve İngiltere'den 17 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı aldı
21:28
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'dan bin 490 kişi otobüslerle yola çıktı
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
FOTO FOKUS
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
Caddede zıplayan deve paniğe sebep oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ