Washington Büyükelçisi Mercan oy verme sürecini TRT Haber’e değerlendirdi

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan; ABD’de yürütülecek seçim süreci, oy verme işlemi, sandık ve oy güvenliği ile Türk-Amerikan toplumuna mesajını TRT Haber’e anlattı.

ABD’de 29 Nisan – 7 Mayıs arası oy kullanılabilecek

ABD’de; Başkent Washington, 50 eyalet ve 6 bölgede 300 bin civarında Türk vatandaşı yaşıyor.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanabilecek 135 bin civarında kayıtlı seçmen bulunuyor.



Sandıklar 29 Nisan Cumartesi ABD doğu yakası saatiyle sabah 09.00’da açılacak; 7 Mayıs Pazar BD doğu Yakası Saatiyle akşam 21.00’da kapanacak.

Cumhurbaşkanı seçimi için ABD’de ilk kez 2 ek sandık açılacak

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türk vatandaşlarının, Türkiye’nin ABD’deki 7 diplomatik temsilciliğinin yanısıra 2 şehirde kurulacak sandıklarla birlikte toplam 9 noktada oy kullanabileceklerini açıkladı.



ABD’de yaşayan Türkler; Washington Büyükelçiliği, New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles Başkonsoloslukları’nın yanısıra 2 şehirde daha oy kullanabilecek.



Bunlardan biri New Jersey eyaletindeki South Jersey, diğeri de New York’ta bulunan Long Island.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, bu 2 şehrin New York ve New Jersey eyaletlerindeki Türk nüfusunun yoğunluğunu dikkate alarak belirlendiğini kaydetti.



Büyükelçi Mercan, başka şehirlerde kurulmasının lojistik açıdan imkansız olduğunu belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar uyarında her akşam sandıkların kilitli ve güvenlikli odaya konulup ertesi sabah tekrar çıkarılması gerektiğini hatırlattı.



South Jersey ve Long Island, New York Başkonsolsluğu’na 1.5 saat mesafede yer alıyor, bu sebeple her akşam ve sabah oyların bu iki şehirden başkonsolosluktaki güvenlikli odaya taşınması mümkün.



Başka sandık açılmaması konusunda Batı yakasını ve mesafelerin uzunluğunu örnek veren Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, San Francisco’da sandık kurulması durumunda oyların her akşam ve sabah Los Angeles Başkonsolosluğu’na ulaştırılması için 6 saat kara yolculuğu gerektiğini ve gerek oyların güvenliği gerekse mesafenin uzunluğundan dolayı bunun mümkün olmadığını kaydetti.



Büyükelçi Mercan, bütün sandıkların siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde taşınacağını söyledi.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan; vatandaşlara hatırlatmada bulunarak seçimde ABD’de oy kullanabilmeleri için ikametgahın yurtdışında olması gerektiğini belirtti.



İkametgahı yurtdışında olanlar istedikleri ülkede veya sınır kapılarında kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

Sandık güvenliği, anahtarları siyasi parti temsilcilerinde bulunan 4 kilitli kapı ile sağlanacak

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için Dünya genelinde 74 ülkede 179 sandık açılacak.



Seçim ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri sandık ve oy güvenliği.



Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan; vatandaşlardan müsterih olmalarını istedi ve sandık ve oyların güvenliğinin en üst seviyede olduğunu söyledi.



Büyükelçi Mercan, bütün sandıkların siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde taşınacağını, diplomatik temsilciliklerdeki güvenlikli odalarda tutulacağını söyledi.



Büyükelçi Mercan; Ak Parti, CHP ve MHP temsilcileri ile Bakanlık mensubunda toplam 4 anahtar olacağını ve yüksek güvenlikli odanın kapısının açılabilmesi için 4 kişinin de orada olması gerektiğini hatırlattı.



ABD’de oy verme işlemi 7 Mayıs Pazar akşam yerel saatle 21.00’da sona erecek.



Sandıklar kapandıktan sonra oylar açılmayacak, sadece adedi sayılacak ve oylar mühürlü torbalara konulacak. Bu işlemler birkaç saat süreceğinden dolayı kullanılan oyların 7 Mayıs akşamı Türk Havayolları uçağına yetişmesi mümkün olmadığından 8 Mayıs günü ilk uçakla yurda gönderilecek.



Uçakta 3 siyasi partinin temsilcisi ve Bakanlık personeli kurye bulunacak, oylar koltuklarda götürülecek.



İstanbul’a gönderilecek olan oylar burada yine 3 siyasi partinin temsilcisinin nezaretinde, sayılacağı 14 Mayıs’a kadar güvenlikli bir yerde tutulacak.

Büyükelçi Mercan’dan Türk Amerikan toplumuna teşekkür ve çağrı

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türk Amerikan toplumuna Türkiye’nin yaşadığı astın felaketinin yaralarının sarılmasında gösterdiği çabadan ve yardımlardan dolayı teşekkür etti ve oy kullanmaları çağrısında bulundu.