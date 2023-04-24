Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 24.04.2023 17:55

Yerli yapay zeka suç ile mücadele ediyor

Yapay zeka kullanımı her alanda yaygınlaşıyor. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen yapay zeka sistemi Eyeminer suçla mücadelede caydırıcı olacak.

Emin Karakuş
Emin Karakuş
Yerli yapay zeka suç ile mücadele ediyor

Havelsan'ın geliştirdiği Eyeminer görüntüleri analiz edecek. Güvenlik kuvvetlerini ya da acil durum ekiplerini saniyeler içinde uyaracak.

Sahipsiz paketleri buluyor. Suçluları takip ediyor. Kayıp çocukların izini sürüyor.

Havelsan'ın geliştirdiği Eyeminer isimli yapay zeka ürünü, görüntüleri saniyeler içinde analiz ediyor. Emniyet ya da acil birim ekiplerini anında harekete geçiriyor.

"Suç oranını azaltmayı hedefliyor"

Yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yapay zeka ürünü suç oranını azaltmayı hedefliyor. Havelsan'ın geliştirdiği ürün suçluların çok kısa zamanda tespit edilmesini sağlıyor.

Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan yapay zeka ürünü hakkında detaylı bilgi verdi.

Özkan, “Eyemıner ile biz gerek emniyet teşkilatında gerek belediyelerde kullanılmasıyla şehrin daha güvenli olmasını sağlıyoruz. Eşkal tespiti yapabiliyoruz, kavga tespiti yapabilirsiniz. Silah tespiti yapabilirsiniz. aslında Eyemıner'ın yapabilecekleri sizin hayal gücünüz ile sınırlı" açıklamasında bulundu

Özkan  yapay zeka ürününün öncelikli görevi suçla mücadele kapsamında caydırıcı etki yaratmak olduğunu söyledi.

Açıklamasında; “Herhangi bir suç işlendiğinde bunun çok daha hızlı tespitini yapabileceğiz. Dolayısıyla da insanlar suç işledikleri takdirde bunun mutlaka bir yerden izleniyor olduğunun farkında olacaklar" diye belirtti.

Uygulama emniyet birimlerinin iş yükünü azaltması hedefleniyor.

Günlerce süren görüntü izleme işlemleri yapay zeka ürünü sayesinde çok daha hızlı sonuçlanacak.

Sıradaki Haber
Chat programlarının 50 yıllık öyküsü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:54
Milli Eğitim Bakanı Özer ve TRT Genel Müdürü Sobacı çocukların sevincine ortak oldu
18:24
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:18
Bakan Kirişci: Bu memleketin önü 'Türkiye Yüzyılı'nda açık olmalıdır
17:55
Chat programlarının 50 yıllık öyküsü
17:49
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu bölge et ihtiyacını karşılayan merkez haline gelecek
17:46
Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda 2 bin 500 kişi ziyaret etti
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
Togg araçlarının batarya bölümleri sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ