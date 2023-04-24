Yerli yapay zeka suç ile mücadele ediyor

Havelsan'ın geliştirdiği Eyeminer görüntüleri analiz edecek. Güvenlik kuvvetlerini ya da acil durum ekiplerini saniyeler içinde uyaracak.

Sahipsiz paketleri buluyor. Suçluları takip ediyor. Kayıp çocukların izini sürüyor.



Havelsan'ın geliştirdiği Eyeminer isimli yapay zeka ürünü, görüntüleri saniyeler içinde analiz ediyor. Emniyet ya da acil birim ekiplerini anında harekete geçiriyor.

"Suç oranını azaltmayı hedefliyor"



Yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yapay zeka ürünü suç oranını azaltmayı hedefliyor. Havelsan'ın geliştirdiği ürün suçluların çok kısa zamanda tespit edilmesini sağlıyor.



Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan yapay zeka ürünü hakkında detaylı bilgi verdi.

Özkan, “Eyemıner ile biz gerek emniyet teşkilatında gerek belediyelerde kullanılmasıyla şehrin daha güvenli olmasını sağlıyoruz. Eşkal tespiti yapabiliyoruz, kavga tespiti yapabilirsiniz. Silah tespiti yapabilirsiniz. aslında Eyemıner'ın yapabilecekleri sizin hayal gücünüz ile sınırlı" açıklamasında bulundu

Özkan yapay zeka ürününün öncelikli görevi suçla mücadele kapsamında caydırıcı etki yaratmak olduğunu söyledi.



Açıklamasında; “Herhangi bir suç işlendiğinde bunun çok daha hızlı tespitini yapabileceğiz. Dolayısıyla da insanlar suç işledikleri takdirde bunun mutlaka bir yerden izleniyor olduğunun farkında olacaklar" diye belirtti.

Uygulama emniyet birimlerinin iş yükünü azaltması hedefleniyor.

Günlerce süren görüntü izleme işlemleri yapay zeka ürünü sayesinde çok daha hızlı sonuçlanacak.