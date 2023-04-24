BM, çatışmalara rağmen Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Guterres, yüzlerce BM personelinin Hartum ve başka bölgelerden güvenli şekilde taşınmasını memnuniyetle karşıladı.

Operasyonun güvenli şekilde gerçekleşmesi için işbirliği yürüten Sudanlı yetkililere teşekkürlerini ileten Guterres, tüm taraflara acilen çatışmaya son vermeleri ve sivillerin tahliyesini sağlamaları çağrısında bulundu.

Guterres, BM'nin Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve demokratik geçiş ile güvenli gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "BM, Sudan'ın içinde ve dışında operasyonlarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, ortaklarla birlikte gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkes için desteğini sürdüreceğini kaydetti.