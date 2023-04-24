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Dünya
AA 24.04.2023 17:17

BM, çatışmalara rağmen Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların sürdüğü Sudan'da personelin daha güvenli noktalara taşındığını ancak bu ülkenin içinde ve dışında operasyonlarını sürdüreceklerini bildirdi.

BM, çatışmalara rağmen Sudan'dan çekilmeyeceğini duyurdu
[Fotograf: AFP]

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre Genel Sekreter Guterres, yüzlerce BM personelinin Hartum ve başka bölgelerden güvenli şekilde taşınmasını memnuniyetle karşıladı.

Operasyonun güvenli şekilde gerçekleşmesi için işbirliği yürüten Sudanlı yetkililere teşekkürlerini ileten Guterres, tüm taraflara acilen çatışmaya son vermeleri ve sivillerin tahliyesini sağlamaları çağrısında bulundu.

Guterres, BM'nin Sudan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve demokratik geçiş ile güvenli gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğini belirterek, "BM, Sudan'ın içinde ve dışında operasyonlarını sürdürecek." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter, ortaklarla birlikte gerginliğin azaltılması ve kalıcı ateşkes için desteğini sürdüreceğini kaydetti.

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