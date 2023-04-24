Yeni Zelanda Savunma Bakanı Little: Türkiye ile ilişkilerimiz çok önemli

Little, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. Yılı ve Anzak Günü Anma Törenleri kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Anzak Günü’nün Yeni Zelanda için çok önemli olduğunu vurgulayan Little, birçok Yeni Zelandalının Çanakkale’ye savaşmaya geldiğini, burada kaldıklarını ve bunun Yeni Zelanda’daki aileler için çok önemli olduğunu anlattı.

Little, aynı zamanda bunun Avustralya ile Yeni Zelanda arasında bağ kurulmasını sağladığını ve bu bağın bugüne kadar devam ettiğini belirtti.

Yeni Zelanda’nın Çanakkale ile bağlantısının ve tecrübelerinin çok güçlü olduğuna değinen Little, "Tabii ki, birçok krizden Türkiye ile de olmak üzere birçok güçlü dostluk ilişkisi ortaya çıktı. Türkiye ile ilişkimiz, bizim için çok önemli." dedi.

Little, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilerin çok iyi ilerlediğini kaydederek, Türkiye’ye, özellikle Çanakkale’ye geldiklerinde çok hoş karşılandıklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari, diplomatik ve diğer alanlardaki ilişkilerin güçlendiğini aktaran Little, "Küresel alanda birlikte çalışabileceğimiz fırsatları da değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, Christchurch ardından Yeni Zelanda'yı destekledi"

Bakan Little, Yeni Zelanda ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren olaylardan birinin de 2019’da Christchurch’de meydana gelen trajik cami saldırısı olduğunu kaydetti.

O dönemde Türkiye’nin Yeni Zelanda’yı desteklediğini ve birçok temsilcinin saldırıdan etkilenenleri desteklemek için geldiğini anımsatan Little, "Yeni Zelanda'da her yıl en önemli etkinliklerden biri Anzak Günü'dür. Resmi tatildir. Buraya (Çanakkale’ye) Yeni Zelandalıların tecrübelerini hatırlamak ve dostluğumuzu yansıtmak için geldiğimiz bir gündür." diye konuştu.

"Yeni Zelanda, depremden etkilenen Türk halkıyla"

Andrew Little, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin deprem riski olan ülkeler olduğuna işaret ederek, 6 Şubat’taki depremlerde sevdiklerini kaybeden pek çok ailenin Yeni Zelandalıların aklında olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda’nın da bu düzeyde olmasa da depremlerden trajik deneyimleri olduğunu kaydeden Little, "Trajedinin ne getirdiğini biliyoruz, bu nedenle Türkiye’deki insanları düşünüyoruz." dedi.

Christchurch

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı saldırgan tarafından cuma namazında otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk vatandaşı 49 kişi yaralanmıştı.