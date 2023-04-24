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Dünya
AA 24.04.2023 17:04

Fransa'da saatlerdir rehin tutulan 4 kişi hala kurtarılamadı

Fransa'nın Quinçay kentinde, "akli dengesinin yerinde olmadığı" sanılan bir kişi tarafından saatlerdir rehin tutulan 4 kişinin hala kurtarılamadığı belirtildi.

Fransa'da saatlerdir rehin tutulan 4 kişi hala kurtarılamadı
[Fotograf: Reuters]

France Bleu'nün haberine göre, Poitiers şehrine yakın Quinçay kasabasında bir kişi, La Courtille adlı mekanda 4 kişiyi sabah saatlerinden itibaren rehin aldı.

Güvenlik güçleri kurtarma operasyonu üzerinde çalışıyor, rehin alan kişinin akli dengesinin yerinde olmayabileceği ifade edildi.

Olay yerine, rehin alan kişiyi ikna etmek için arabulucunun da geldiği ve kolluk kuvvetleriyle olası kurtarma operasyonunun detayları üzerinde görüştüğü belirtiliyor.

Bölge valisi de yetkililerden bilgi almak için olay yerine intikal etti.

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