Almanya: Çin'in eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki tutumunu netleştirmesi gerekir

Wagner, Berlin'de yaptığı açıklamada, Çin'in Paris Büyükelçisi Lu Şayı'nın eski Sovyet ülkelerinin egemenliğiyle ilgili sözlerinin Pekin’in şimdiye kadarki pozisyonuyla “tutarlı olmadığı için” Almanya tarafından şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.

Rusya Federasyonu ve eski Sovyet ülkelerinin “uluslararası hukukta” mevcut sınırlar içinde tanındığının “açık” olduğunu belirten Wagner, “Bunların egemenlik ve toprak bütünlükleri dokunulmaz.” ifadesini kullandı.

Wagner, Pekin’in eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki tutumunu netleştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Çinli Büyükelçi, Fransız televizyonu TF1'e verdiği röportajda, "Uluslararası hukukta eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin dahi statüleri yok. Uluslararası hukukta etkin statüleri yok çünkü egemen bir ülke olarak statüleri uluslararası bir anlaşmayla somutlaştırılmadı." yorumunu yapmıştı.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB), Çin'in Fransa'daki büyükelçisinin eski Sovyet ülkelerinin statüleri hakkındaki yorumunu "kabul edilemez" bulurken, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, Lu Şayı'nın açıklamalarına tepki göstermişti.