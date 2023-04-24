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Dünya
AA 24.04.2023 16:06

Rusya: Konstantinovka'da 60'a yakın yabancı paralı savaşçıyı etkisiz hale getirdik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçen hafta Donetsk’te Kontstantinovka şehrinde "Gürcü Lejyonu" olarak adlandırılan yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktayı vurarak 60'a yakın savaşçıyı etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Rusya: Konstantinovka'da 60'a yakın yabancı paralı savaşçıyı etkisiz hale getirdik
[Fotograf: AA]

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da devam eden savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İskender füze sistemiyle 21 Nisan’da Donetsk bölgesinde Konstantinovka şehrindeki kütüphane binasında yabancı paralı savaşçıların konuşlandığı noktayı ve silah deposunu vurduklarını belirten Konaşenkov, "Saldırı sonucunda 'Gürcü Lejyonu' olarak adlandırılan 60 kadar savaşçı, 15 askeri teknik araç söz konusu bölgede etkisiz hale getirildi. 20 kadar paralı savaşçı da ağır yaralandı. Öldürülen 'Gürcü Lejyonu' savaşçıları geçen yıl mart ayında Kiev yakınlarında Rus askerlerine vahşice işkence yapılması ve öldürülmesi olayına karışmışlardı." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Rus askerlerinin öldürülmesine karışan her yabancı paralı savaşçının hakkında bilgi sahibi olduklarını ve hepsinin cezalandırılacağını söyledi.

Bahmut’ta çatışmalar devam ediyor

Donetsk istikametinde Artyömovsk (Bahmut) şehrinin batı mahallelerinde saldırı müfrezelerinin çatışmalarının sürdüğünü aktaran Konaşenkov, Rus hava indirme birliklerinin, operasyonel-taktik birlikleri, topçu birlikleri ve hava kuvvetleriyle birlikte saldırı müfrezelerini desteklediğini ve Ukrayna ordusunun kanatlardan saldırı girişimlerini engellediğini dile getirdi.

Gün içinde bölgede Rus savaş uçaklarının 8 sorti yaptığını kaydeden Konaşenkov, topçuların ise 76 atış gerçekleştirdiğini ifade etti. Konaşenkov, "Bogdanovka yerleşim biriminde Artyömovsk şehri yönüne ilerleyen düşman birlikleri bozguna uğratıldı." diye konuştu.

"Ukrayna'nın Sivastopol’e saldırısı önlendi"

Rus Sözcü Konaşenkov, Moskova saatiyle gece 3.30'da Ukrayna ordusunun Sivastopol'de Karadeniz Filosu’nun bulunduğu üsse üç insansız sürat teknesiyle saldırıda bulunduğunu belirterek, "Denizaltısavar ve sabotaj desteği güçleriyle tüm insansız düşman tekneleri imha edildi. Kayıp yok.” şeklinde konuştu.

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