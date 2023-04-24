Kuleba, Ukrayna için F-16'ların Avrupa güvenliğine "en iyi yatırım" olacağını söyledi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, video konferans yoluyla katıldığı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu.

Avrupa'nın güvenliğinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimat hızı ve hacmine bağlı olduğunu belirten Kuleba, "Rusya'nın yenilmesi Avrupa için normal bir hayatı garanti ediyor." dedi.

Kuleba, şu anda Rusya'yı yenilgiye uğratmaktan daha önemli bir hedefin olmadığının altını çizerek "Bunu başarmak için Ukrayna'nın daha fazla silaha ve mühimmata ihtiyacı var ve tüm bunların bir an önce teslim edilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Batı tarzı modern savaş uçaklarını neden alamadığına ilişkin hiçbir mantıklı argümanın olmadığını söyleyen Kuleba, ülkesine uçakların sağlanması kararının verileceğinden emin olduğunu dile getirdi.

Kuleba, Ukrayna'nın Batı'yı koruduğuna işaret ederek "Ukrayna'ya F-16 uçaklarının sağlanması Avrupa kıtasının güvenliğine son 10 yılın en iyi yatırımı olacak." diye konuştu.

AB ülkelerinin Ukrayna'ya uçak sağlama kararının alınmasında öncü rol oynayabileceğini söyleyen Kuleba, onların bu şekilde stratejik liderliklerini gösterebileceklerinden emin olduğunu belirtti.

Bakan Kuleba, bir an önce Ukraynalı pilotları Batı tarzı uçaklar konusunda eğitmeye başlamak gerektiğine vurgu yaparak "Sağlandığı anda hemen kullanabilelim." dedi.

Batı tarzı savaş uçaklarının askerleri ve sivilleri kurtaracağını kaydeden Kuleba, uçakların Ukrayna hava sahasında Rus ordusuna üstünlüğünü garanti edeceğini söyledi.

Kuleba, ülkesine F-16'ların sağlanmasının ve Ukrayna hava ve füze savunmasının komşu AB ülkeleriyle entegre edilmesinin barışçıl bir Avrupa hava sahası altyapısını tamamlayacağını sözlerine ekledi.