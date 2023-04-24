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Dünya
AA 24.04.2023 15:08

Fransa, Sudan'daki büyükelçiliğini ikinci bir emre kadar kapattı

Fransa, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle başkent Hartum'daki Büyükelçiliğini kapattığını duyurdu.

Fransa, Sudan'daki büyükelçiliğini ikinci bir emre kadar kapattı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransız Büyükelçiliğinin ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtildi.

Büyükelçilik binasının Hartum'daki tahliyeler için toplanma noktası olmayacağı aktarılan açıklamada, Büyükelçiliğin faaliyetlerinin Paris'te sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, "Fransa Sudan'da ateşkesi ve siyasi geçiş sürecinin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için harekete geçti." ifadelerine yer verildi.

Paris'in, Afrika Birliği, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), Arap Birliği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler himayesindeki koordinasyon mekanizmasını tam olarak desteklediğine yer verilen açıklamada, "Fransa tüm tarafları, çatışmalara son vermeye, insani yardım erişimini sağlamaya, sivilleri korumaya ve siyasi diyalog yoluna dönmeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa, Sudan'da diplomatik personeli ile vatandaşları için hızlı tahliye operasyonu başlatmış, operasyona Fransız vatandaşlarının yanı sıra Avrupalı diplomatlar ve vatandaşların da dahil edildiği ifade edilmişti.

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