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Dünya
AA 24.04.2023 17:21

Tunus açıklarında ikisi çocuk 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Tunus makamları, ülkenin bazı kıyı bölgelerinde 31 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Tunus açıklarında ikisi çocuk 31 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı
[Fotograf: AA]

Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Safaks kenti ile doğudaki Mehdiyye kenti açıklarında ikisi çocuk 30 düzensiz göçmenin cesedinin kıyıya vurduğunu belirtti.

Cebabli, Tunus'un güneydoğusundaki Gabes kenti açıklarında da bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığını aktardı.

Tunuslu yetkili, ilk belirlemelere göre söz konusu cesetlerin Afrika ülkelerinden geldikleri düşünülen düzensiz göçmenlere ait olduğuna işaret etti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus’a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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