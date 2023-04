Chat programlarının 50 yıllık öyküsü

İletişim teknolojisi hızla büyüyor. Telgraf ve telefon ile başlayan iletişim serüveni artık sanal ortamlarda yoğunlaşıyor. Bir araştırmaya göre iletişimde sosyal medya kullanımı telefon görüşmelerini geçmiş durumda...

Sosyal medyanın geçmişi ise 50 yıl öncesine dayanıyor. Sosyal medyadan önce sanal ortamda chat programları üzerinden iletişim kuruluyordu.

İlk çevrim içi sohbet 1973’te gerçekleşti

TALKOMATİC programını geliştiren David Woolley ilk mesajında "Okay that's better" yani "Tamam böyle daha iyi" dedi.

TALKOMATİC''in ilk rakibi 1979 yılında piyasaya sürülen "The Source" oldu. 1980'lerde piyasaya çıkan mIRC adlı program ile çevrim içi sohbet altın çağını yaşadı.

EM AY AR Sİ halk arasında bilinen adı ile MIRÇ Türkiye’de ilk defa 1994’te ODTÜ'de kullanıldı. Sohbet programları 90'lı yılların sonuna doğru Türkiye’de internet kafe kültürünün tohumlarını attı. 1990'larda piyasaya çıkan ICQ tabir yerindeyse MIRC'nin pabucunu dama attı.

ICQ ile sesli ve görüntülü iletişim kurulabiliyordu

Ardından, AOL Instant Messenger ve MSN Messenger programları, dosya göndermeye de olanak sağladı. Whatsapp uygulması ile çevrim içi sohbet mobil cihazlara taşındı, ve önü kapanmayacak sosyal medya çağını başlattı.

Facebook, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının yanı sıra, Skype ve Zoom gibi çoklu konuşmaya imkan veren uygulamalar var.

Sosyal medya günümüzde ağırlıkla tercih edilse de, 2014 yılında yenilenen TALKOMATİC hala kullanılıyor.