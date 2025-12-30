Devlet korumasındaki 65 bin 534 genç kamu kurumlarına atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde yaptığı konuşmada, Yalova'da şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Bugünün, devletin şefkati altında büyüyen gençler için özel bir gün olduğunu aktaran Göktaş, 605 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmeleri amacıyla kura çekimini gerçekleştireceklerini söyledi.

Göktaş, kura sonucunun gençler için yeni başlangıca, güzel meslek yolculuğuna ve huzurlu geleceğe vesile olmasını temenni etti.

"1395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz"

Bir ülkenin geleceğini belirleyen temel unsurun, iyi yetişmiş beşeri sermaye olduğunun altını çizen Göktaş, "22 milyonu aşkın çocuğumuzu, güvenli ortamda sevgiyle büyütmek, üretken ve özgüvenli bireyler olarak geleceğe hazırlamak Türkiye'nin istikbaline yapılan en büyük yatırımdır." dedi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimseyi geride bırakmayan anlayışla çalıştıklarını, her bir çocuğun hayata eşit şartlarda başlaması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, çocukların ve gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebildiği toplum oluşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğun üstün yararını gözeten yaklaşımla koruyucu ve destekleyici hizmetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan 14 bin 57 çocuğumuza ev tipi kuruluşlarımızda güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. 59 ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinde 1395 çocuğa özel bakım hizmeti veriyoruz. Diğer yandan, 3 bin 109 evladımızın lisanslı olarak sporun disiplin ve özgüven kazandıran yönünü keşfetmelerini sağlıyoruz. 2 bin 868 çocuğumuzun ise kültür ve sanatın dönüştürücü gücüyle, donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyoruz."

Bakan Göktaş, aile odaklı yaklaşımla çocukların yanında olmaya gayret ettiklerini, Sosyal ve Ekonomik Destek'le 181 bin 966 çocuğu ailelerinin yanında takip ettiklerini söyledi.

Bu çocukların kültür, sanat ve spor alanlarında kendilerini geliştirmelerini sağladıklarını kaydeden Göktaş, "Çocuklar Güvende Hizmeti ile 329 bin 480 çocuğa ve ailelerine koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunduk. Çocuklar Güvende internet sitesini kullanıma açarak, çocukların ve ailelerin doğru bilgiye erişimi ve başvuru kanallarına hızlı ulaşımını kolaylaştırdık. Böylece özellikle risk durumlarında yönlendirme süreçlerini güçlendirerek, ilgili hizmetlere erişimi daha etkin hale getirdik." diye konuştu.

"15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verdik"

"Evlatlarımızı, eğitim hayatlarını tamamlayıp meslek sahibi olduklarında da yalnız bırakmıyoruz. Onları iş ve meslek danışmanlığı ile çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 65 bin 534 gencimizin kamuya yerleştirmesini yaptık." diyen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükseköğrenime devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlerimize, 'Yaşam Becerileri' ile 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriyoruz. İŞKUR işbirliğinde verdiğimiz 'İş ve Meslek Danışmanlığı' eğitimleriyle bugüne kadar 9 bin 536 çocuğumuza destek olduk. Evlatlarımızın özel sektörde de güçlü şekilde varlık gösterebilmeleri için çeşitli teşvik mekanizmalarını hayata geçirdik. Özel sektörde istihdam edilen gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini 5 yıl boyunca karşılayarak iş hayatına güvenle adım atmalarını sağladık. Bu kapsamda bugüne kadar 10 bin 505 iş kolunda, 15 bin 165 özel sektör istihdam teşviki verdik."

Ataması yapılacak gençlerin hayatında yeni sayfa açılacağını belirten Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

"Gideceğiniz kurumlarda, çalışkanlığınızla, nezaketinizle ve sorumluluk duygunuzla çok güzel izler bırakacağınıza inanıyorum. Sizler, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin, en kıymetli fertlerisiniz. Devletimizin size kucak açtığı ilk günden itibaren, hayatınızın her anında yanınızda olmaya gayret ettik. İhtiyaç duyacağınız bilgi, beceri ve kurumsal kültürle işe daha hızlı uyum sağlamanız ve görevlerinizi başarıyla yürütmeniz için sizlere destek olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman, 'evlatlarımız' diyerek sahip çıktığı ülkemizin geleceğini emanet ettiği, yolunu açmak için tüm imkanları seferber ettiği en değerli hazinelerimizsiniz. Ülkemizin güçlü yarınlarını inşa edecek olan sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı'nı omuzlayacak güç sizlersiniz. Hepinizin yolu, bahtı açık olsun. Başarılarınız daim olsun."

Atama sonuçlarına saat 17.00'den sonra ulaşılabilecek

Programda, devlet koruması altında yetişen Fadime Soyat ile Mevlüde Tutak da konuşma yaptı.

Daha sonra Bakan Göktaş, atamaların gerçekleştirilmesi için butona bastı. Kurada ismini gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı. Bir süre gençlerle sohbet eden Göktaş, onların mutluluklarını paylaştı.

Atama sonuçlarına, saat 17.00'den itibaren Bakanlığın web sayfasından, e-Devlet ve e-Ailem sistemi üzerinden ulaşılabilecek.