Ekonomi
AA 30.12.2025 10:21

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, kasımda 8,6 olarak tespit edildi.

İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, kasımda bir önceki aya kıyasla 54 bin artışla 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 0,1 puan artışla yüzde 8,6 seviyesinde ölçüldü.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,8 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre aynı seviyede kalarak yüzde 15,4 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,6, kadınlarda yüzde 24,4 olarak hesaplandı.

